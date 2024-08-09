ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«Â¿¿ô¡¡Æü¶ä7·î²ñ¹ç¤Ç½Ð¤¿¼ç¤Ê°Õ¸«¤ò¸øÉ½
¡¡Æü¶ä¤Ï8Æü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¡Ö0.25¡óÄøÅÙ¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡¢Àè·îËö¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç½Ð¤¿¼ç¤Ê°Õ¸«¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Î°Õ¸«
¡Ö0.25¡ó¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¶âÍø¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¶Ë¤á¤Æ´ËÏÂÅª¤Ê¿å½à¤À¡×
¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÍø¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Î°Õ¸«
¡Ö0.25¡ó¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¶âÍø¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¶Ë¤á¤Æ´ËÏÂÅª¤Ê¿å½à¤À¡×
¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÍø¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë