Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢¾å¤êÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¡¡¸á¸å¤Ë¸þ¤±³ÈÂç¤«¡¡ÀÅ²¬¤Ç¸ºÂ®±¿Å¾
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï9Æü¤â»ÏÈ¯¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î»°Åç±Ø¤È°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î»°²Ï°Â¾ë±Ø¤Î´Ö¤ÇºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò»þÂ®285¥¥í¤«¤é230¥¥í¤ËÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Ë¤ÏÀÅ²¬¸©Æâ¤Î³ÝÀî¡½»°Åç±Ø´Ö¤Ç¾å¤êÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡9¡Á18Æü¤Ï¤ªËß¤ÎºÇÈËË»´ü´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢JR³Æ¼Ò¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï9Æü¤Ë²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1Æü483ËÜ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡£JRÅì³¤¤Ï¡Ö»°Åç¡½»°²Ï°Â¾ë±Ø´Ö¤òÁö¤ëÎó¼Ö¤Ï10Ê¬°Ê¾å¤ÎÃÙ¤ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÆü¤È¤â±¿Å¾ËÜ¿ô¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢³ÆÎó¼Ö¤ÎÃÙ¤ì¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç±¿µÙ¤Î·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÎó¼Ö¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯¤·¤ÆÈï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¡£º£¸å¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤¬¡ÖÂçÃÏ¿Ì·Ù²ü¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»°Åç¡½Ì¾¸Å²°±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾Ãæ»ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊºÙÂôÎéµ±¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
¥Û¥Æ¥ë,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾²ÃÈË¼,
Êè,
ºë¶Ì,
ÆÁÅç,
À¸²Ö,
ºßÂð°åÎÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢