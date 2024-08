2023年10月に急逝したX JAPANのベーシストHEATHが遺したソロワーク全楽曲網羅による永久保存版BOXセット『all of heath』が2024年10月23日、生産限定スペシャルパッケージで発売されることが発表となった。1992年にX JAPANに電撃加入したHEATHが、1995年にソロ名義のheathでポリドールレコードからリリースしたデビュー作「heath」(CD+VHS)、テレビアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマにして1stシングル「迷宮のラヴァーズ」、DISC2にリミックスディスクが収められたアルバム『GANG AGE CUBIST』まで、ポリドール時代の全作品に加え、2005年に自身のレーベルwelchia factoryから通信販売限定リリースされた「NEW SKIN」「come to daddy」「THE LIVE」「solid」などのシングル、そして2006年リリースのアルバム『Desert Rain』といったシングル7枚、アルバム2枚、ミニアルバム1枚の全楽曲をCD4枚に完全収録した。

■BOXセット『all of heath』



2024年10月23日(水)発売UPCY-90257 ¥16,500(税込) / ¥15,000(税抜)【生産限定(4CD+1Blu-ray、豪華カラー60pブックレット)】※三方背ケース3折デジパック購入URL:https://store.universal-music.co.jp/product/upcy90257▼DISC-1 <heath>01. 失われたtreasure∞land02. Nervous Break Down03. Daydream04. Live for the moment05. clockwork life▼DISC-2 <Singles DISC>01. 迷宮のラヴァーズ02. Daydream #00203. Traitor04. Daydream #00305. Crack yourself06. Faith07. Lousy (Daydream #006)08. NEW SKIN09. GIVE10. COME TO DADDY11. SOLID12. THE LIVE13. UNDER THE SUN14. solid (instrumental.)15. crossing the deadline (instrumental.)16. solid (outer mix)17. New Skin_Ver07_03se▼DISC-3 <GANG AGE CUBIST+Remix>01. Daydream #006(LP Version)02. Solution03. Believe04. Rock and Roll05. Mind06. Crack yourself(Album Version)07. Traitor(Overdose Emsemble Mix)08. Boy09. Pessimist(Demo Track)10. Crack yourself(Yukihiro Fukutomi Remix)11. Faith(Nightmare Complex Mix)▼DISC-4 <Desert Rain>01. departure to space02. breath03. lynch04. blueberry murder05. eagle sniper06. deuce07. love me08. remain sky09. flash of space10. the live11. desert rain12. under the sun▼Blu-ray DISC <heath all of films: 1995.2.22-1997.12.31>1. 失われたtreasure∞land(1-1.CM1, 1-2.MUSIC VIDEO, 1-3.CM2)2. 迷宮のラヴァーズ(2-1.Making, 2-2.CM1, 2-3.MUSIC VIDEO, 2-4.CM2)3. Traitor(3-1.Making, 3-2.CM1, 3-3.MUSIC VIDEO, 3-4.CM2)4. Daydream #005(4-1.MUSIC VIDEO)