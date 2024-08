ビリー・アイリッシュの唯一のコラボレーターであり兄実のフィニアスが、最新シングル「For Cryin' Out Loud!」をリリース、同タイトルとなるニュー・アルバム『For Cryin' Out Loud!』が10月4日(金)に発売されることも明らかとなった。ニュー・アルバム『For Cryin' Out Loud!』は、ビリー・アイリッシュが発表した3作目のスタジオ・アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』に続くリリースとなる作品で、フィニアスのセルフ・プロデュースによる2枚目のソロ・スタジオ・アルバムとなる。ロサンゼルスで親しい友人や仲間を集めた一室で行われた一連のライブ・スタジオ・セッションから生まれた作品だ。

フィニアス「For Cryin' Out Loud!」

1.Starfucker

2.What's It Gonna Take To Break Your Heart?

3.Cleats

4.Little Window

5.2001

6.Same Old Story

7.Sweet Cherries

8.For Cryin' Out Loud!

9.Family Feud

10.Lotus Eater

フィニアス自身のみで制作・演奏されたデビュー・アルバム『OPTIMIST』とは対照的で、ニュー・アルバム『For Cryin' Out Loud!』ではクリエイティヴな視野を広げ、自らを解放するべくベッドルーム・プロデューサーの精神から距離を置いて、オーセンティックなスタジオ/バンド環境へと舵を切っている。結果として、これまでで最も高揚感のある作品になったという。