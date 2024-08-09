¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¡ªJEONGHAN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¥Ï¥Ë¤ß¤Á¡×¤ÎÀäÂç¸ú²Ì
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬7·î25Æü¤Ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈWeibo¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢267Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»ëÄ°¿ô¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£Weibo¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯1·î¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï156.2Ëü¿Í¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡Æ»»Þ¤ÎÌ¾¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤âÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¡ËÜè½»Ò¤È¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Öº£Ìë¡¢À¤³¦¤«¤é¤³¤ÎÎø¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¡×¡£±Ç²è½é¼ç±é¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥½¥í¤ÎÂç»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦ÉñÂæ°§»¢¤â½é¤á¤Æ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥ß¥Á¥²¥Ã¥½¡×¡Ê¶¸¤¤¤½¤¦¤Î°Õ¡Ë¤È¡Ö¥ß¥Á¥¨¥À¡×¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡Ö¥ß¥Á¥²¥Ã¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢ºîÉÊ¤ÏÎß·×´ÑµÒÆ°°÷100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎòÂå3°Ì¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢SEVENTEEN¤ÎJEONGHAN¡Ê¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤À¡£SEVENTEEN¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î13¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£22Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢ÅìÌ¾ºå¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Î¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤ÏÅìÀ¾¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î2ÆüÏ¢Â³¥é¥¤¥Ö¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJEONGHAN¤ÈÆ»»Þ¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖMEN¡ÇS NON-NO¡×¤ÇÆü´Ú½é¥³¥é¥Ü¡£Æ»»Þ¤ÏÆ±»ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£É½»æ¡õ´¬Æ¬¤Ë2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤ËÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¡£ÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬2¿Í¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡ÖÆ»»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢SEVENTEEN¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç´Ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢2¿Í¤Ç¾ÆÆù²°¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼Ì¿¿¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Æü´Ú¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¥Ï¥Ë¤ß¤Á¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼¡¤Î¸òÎ®¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡22Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¢¥ª¥Ï¥ë¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥¹¡Ý¥¼¥í¤Î³×Ì¿¡Ý¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¼ç±é¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëÆ»»Þ¡£12ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç´Ý10Ç¯¡£¡È¤ß¤Ã¤Á¡¼¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï´°Á´¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡ÊËÌÂ¼¤È¤â¤³¡Ë