¥¥å¥óËþºÜ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤â¹â¹»ÌîµåÃæ·Ñ¤ÇÄ«¥É¥é¼õ¤±¤Ê¤·¡¡¥Í¥Ã¥È¡Öº£Æü¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û
¡¡£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤È¹Ò°ì¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Î´Ø·¸¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¡£¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¹â¹»Ìîµå¤ÎÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ÎÄ«¥É¥é¼õ¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¤È¹Ò°ì¤¬¡¢¿¦¾ì¤ÎÏ²¼¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤¹¤ÃÅ¾¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤¤¤ËÅÁ¤¨¹ç¤¦¡£Í¥»°¤À¤±¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¹Ò°ì¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤ëÆÒ»Ò¤Ë¡¢¹Ò°ì¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î°¦¤òÀÀ¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤À¤é¤·¤¬¤Ê¤¤°¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ü¤¯¤Ïº´ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀþ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¡¢³¸¤ò³°¤·¤Æ¡¢¹Â¤òËä¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢£²¿Í¤Ï¤½¤Ã¤ÈÊú¤¹ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹Ò°ì¤ÏÇØ¤ò¤«¤¬¤á¡¢ÆÒ»Ò¤ÎÌÜÀþ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¥¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤Ï¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢¡Ö¥Õ¥Õ¥Õ¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¡Ä¡£
¡¡¥¥å¥ó¥¥å¥óËþºÜ¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÎÃæ·Ñ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ï¤ªµÙ¤ß¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÄ«¥É¥é¼õ¤±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¿À²ó¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÄ«¥É¥é¼õ¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Öº£Æü¤ÏÄ«¥É¥é¼õ¤±Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡ØÄ«¥É¥é¼õ¤±¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Î¤ª»°Êý¤Î²ñÏÃ¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö£³¿Í¤ÎÄ«¥É¥é¼õ¤±¤À¤±¤Ç£±»þ´ÖÈ¾¤¤¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²ó¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖËè½µ¶âÍËÆü¤ÏÄ«¥É¥é¼õ¤±¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£