¡ÈBTS¤ÎÉã¡ÉHYBE¥Ñ¥óµÄÄ¹¡¢23ºÐ½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤ÈÊÆ¤ÇÌÜ·â¡ÄÈà½÷¤ÎÀµÂÎ¤È½Ð²ñ¤¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡ÈBTS¤ÎÉã¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëHYBE¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯µÄÄ¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¹Ãæ¤ò½÷À2¿Í¤ÈÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿ÈÄ¹º¹¥ä¥Ð¤¤¡×BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È2SHOT
µî¤ë7·î31Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤È¤¢¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î³¹Ãæ¤òÊâ¤¯Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¡¢¥Ñ¥óµÄÄ¹¤¬½÷À2¿Í¤È¤È¤â¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ìó30ºÐ²¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤È¤Ê¤¼¡©¡Ö½õ¸À¤ò¡Ä¡×
¥Ñ¥óµÄÄ¹¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿½÷À¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö²Ì½Á¥»¥è¥ó¡×¤À¡£
²Ì½Á¥»¥è¥ó¤Ï2000Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¤Ç¡¢¸½ºß52ºÐ¤Î¥Ñ¥óµÄÄ¹¤È¤Ï39ºÐ¤âº¹¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAfreecaTV¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ä¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó32Ëü4000¿Í¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó21Ëü6000¿Í¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó16Ëü1000¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢HYBE¤Ï¡ÖÃÎ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç2¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î»Ð¤ÎÊý¤Ë¶öÁ³²ñ¤¤¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èº¾¾ÎÈÈ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«½õ¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÍè¤Æ¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¿©»ö¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤·¤Æ°ÆÆâ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£