ミッフィーの限定アイテムが集合する「miffy style POP UP SHOP in 有楽町」が2024年8月23日(金)から9月13日(金)までの期間限定で有楽町マルイ1F カレンダリウム1&2にオープンする。キデイランドが、日本におけるミッフィーのエージェントであるディック・ブルーナ・ジャパンの協力により運営する。ミッフィーは、オランダのグラフィックデザイナーであり、絵本作家のディック・ブルーナが描いたキャラクター。白いウサギの女の子で、オランダ本国での名は「ナインチェ」。日本では英語名の「ミッフィー」で呼ばれているが、「うさこちゃん」という日本独自の名称も存在する。

ブルーナの作品は、暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に訴えるシンプルで大胆な構成で、世界中の子供から大人まで幅広く愛されている。キデイランドでは、ミッフィーの専門店「miffy style」を2009年9月から展開し、現在、全国に18店舗展開している。「miffy style」は、「less is more」(よりシンプルに)をコンセプトに、「ミッフィー」を通じてシンプルでオシャレなライフスタイルを提案する店。有楽町マルイで今年で2回目の開催となる「miffy style POP UP SHOP in 有楽町」は、たくさんの人が行きかう有楽町の町でディック・ブルーナの描くミッフィーと、「miffy style」が提案するシンプルでオシャレなライフスタイルで癒しの空間が提供される。特別な衣装のぬいぐるみなど、限定アイテムが並ぶほか、一定金額以上の購入でポーチ(非売品)やフェイスタオルのプレゼントも実施される。さらに常設のmiffy style東京駅店で同時開催企画として、こちらも一定金額購入でティースプーン(非売品)がプレゼントされる。なお「miffy style POP UP SHOP in 有楽町」の入場に関しては事前予約制となる。詳細は、ミッフィースタイル公式X(旧twitter)で後日発表とのこと。入場ご希望の方は随時こちらのチェックを!Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2024 www.miffy.com