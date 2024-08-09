¥À¥¤¥Õ¥¯¤Ï£Ó¹â¥«¥¤µ¤ÇÛ¡¢£²£´Ç¯£±£²·î´ü±Ä¶È±×Í½ÁÛ¤ÈÇ¯´ÖÇÛÅö·×²è¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥À¥¤¥Õ¥¯<6383.T>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¥«¥¤µ¤ÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£¸Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£´Ç¯£±£²·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ÈÇ¯´ÖÇÛÅö·×²è¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê£µ£µ£°£°²¯±ß¡Êº£´ü¤«¤é·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤áÁ°´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤·¡Ë¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿°ìÊý¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤Ï£µ£²£°²¯±ß¤«¤é£µ£¶£°²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¡¦¿Í·ïÈñ¹âÆ¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥ÈÁý²ÃÊ¬¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤¬´óÍ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹âºÎ»»°Æ·ï¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ç¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ£±±ßÁý³Û¤Î£²£°±ß¡¢´üËöÇÛÅö¤òÆ±£²±ßÁý³Û¤Î£²£°±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸øÉ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£´£°±ß¡ÊÁ°´ü£´£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê£µ£µ£°£°²¯±ß¡Êº£´ü¤«¤é·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤áÁ°´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤·¡Ë¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿°ìÊý¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤Ï£µ£²£°²¯±ß¤«¤é£µ£¶£°²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¡¦¿Í·ïÈñ¹âÆ¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥ÈÁý²ÃÊ¬¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤¬´óÍ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹âºÎ»»°Æ·ï¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ç¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ£±±ßÁý³Û¤Î£²£°±ß¡¢´üËöÇÛÅö¤òÆ±£²±ßÁý³Û¤Î£²£°±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸øÉ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£´£°±ß¡ÊÁ°´ü£´£°±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS