熟練の職人技で魅了！ 舞鶴の食材を使った絶品寿司が味わえる、隠れ家寿司店が京都に誕生（京都市役所前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都のホテルや有名寿司店で活躍してきたベテラン料理人が独立してオープンした店。米もネタも京都にこだわった寿司がいただけます。

〈New Open News〉

鮨 森学(京都市役所前)

写真:お店から

2024年6月2日「鮨 森学(もりがく)」が京都市役所近くにオープンしました。

店があるのは、京都市役所前駅から鴨川に向かって歩き、木屋町通を一本入った、京都らしい風情のある建物が並ぶエリア。駅から徒歩3分程というアクセスの良さで京都市外から訪れるのにも便利です。

店舗入り口。古民家横の路地を歩いた先にある 写真:お店から

京町家の古民家横の細い路地を歩いていくと、店の入り口が現れ、隠れ家を訪れているような気分になります。

大将、井上真和さん 写真:お店から

大将の井上真和さんは懐石料理や寿司、天ぷらなどの日本料理一筋、30年以上のキャリアを持つベテラン料理人。「ホテルオークラ京都」で腕を振るい、「からすま京都ホテル」の「和食 入舟」で料理長を務め、その後も錦市場の完全予約制の高級寿司店「錦 鮨しん 本店」などで活躍。満を持して、念願だった自身の店「鮨 森学」をオープンさせました。

店舗内観。落ち着いた照明でシックな雰囲気を醸しています 写真:お店から

店内は照明を落とし、黒を基調とした和モダンな内装で、まるでバーのような大人が落ち着ける空間です。席はカウンター席のみ8席。スポットライトを浴びたカウンターとその向こうの厨房がまるで舞台のようで、これから始まる美食の饗宴に心躍ります。

握り。「おまかせコース」の一例 写真:お店から

メニューはランチもディナーも完全予約制のおまかせのコースのみ。ディナーは寿司12貫、一品料理5品からなる17,000円のコース、ランチは寿司13貫と藁焼き一品の11,000円のコースと、寿司7貫と藁焼き一品のお得な6,000円のコースが用意されています。

握りの一例 写真:お店から

こだわりは京都らしさ。ネタには京都・舞鶴から直送の魚介類をメインにその時期一番おいしい魚がそろいます。シャリには京都産の米を使い、5年熟成させた但馬の赤酢と白酢を合わせたすし酢で赤酢のシャリに仕立てます。

「熟成マグロ」。おまかせコースの一品 写真:お店から

人気は1週間熟成させた「熟成マグロ」。口の中でうまみいっぱいのマグロがとろけるおいしさです。他のネタも旬のものがそろい、それぞれのおいしさを引き出し、食感と温度も絶妙に計算した熟練の技が光ります。

カツオの藁焼き。豪快なパフォーマンスに目が釘付けになります 写真:お店から

一品料理の名物は、カウンター前にある焼き台で焼くカツオの藁焼き。串刺しにしたカツオを藁で焼くパフォーマンスは思わず歓声があがること間違いなしの楽しさです。

ドリンクもワイン、日本酒、ウイスキーと各種ラインアップ 写真:お店から

日本料理の経験も長い井上さん。旬の京野菜を使った一品料理も四季折々の豊かな味わいがしみじみ感じられるものばかり。料理はもちろん、ホスピタリティもすばらしいと、訪れたゲストからの反響も聞こえています。洗練された空間で熟練の職人技と味を堪能できる、まさに大人の隠れ家。

古都の風情あふれる「鮨 森学」で、京都ならではの味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

宮城県の戻りカツオ 出典:moe.grumenさん

『 ︎宮城県の戻りカツオ

カツオを串刺しにすると…店内の照明が落とされます。

厨房の奥にあるかまどから炎が上がります。

敷き詰められた藁(わら)に炎が灯り、店内にいる全員でその炎を静かに見つめます。

出された藁焼きの鰹はやわらかーーーーい!

噛んでるのがわからなるくらい!

あかちゃんのお肌よりやわらかい!

ゆったりと海を泳ぐ大海原がみえる



【赤身】は綺麗な色!

細工が活きてキラキラ

漬けにもったいない!

これで十分トロだ。

優しい辛子がまた合う。

マグロ本来の味が味わえます』(moe.grumenさん)

マグロの握り 写真:お店から

『路地を抜けた隠れ家のシックでかっこいい店内で素敵なお鮨をいただきました!

熟成マグロ3種(漬け、中トロ、大トロ)が最高に美味しかったです!

藁焼きパフォーマンスもかっこよく、大将のこだわりがつまった内容でとっても楽しませてもらいました!』(kyotofoodieMさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆鮨 森学住所 : 京都府京都市中京区木屋町通二条下る東生洲町489TEL : 050-5593-7055

文:小田中雅子、食べログマガジン編集部

