¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¡Ö¶â¥á¥À¥ë¡×Æ£ÇÈ¼ëÍý¤ÎÉã¡¦½Ó°ì¤µ¤ó¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¡Ö¥¦¥Á¤ÎÌ¼¤â£²£°ºÐ¡Ä¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£µ£³¥¥íµé¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¥ë¥·¥¢¥¸¥ã¥ß¥ì¥¹¡¦¥¸¥§¥Ú¥¹¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ê¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡Ë¤Ë£±£°¡½£°¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£±£³£·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥»¥³¥ó¥É¤ÎÉã¡¦½Ó°ì¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¹¡Ë¤ËÄ·¤Ó¾å¤¬¤Ã¤ÆÊú¤¤Ä¤¤¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç´¿´î¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êú¤¤Ä¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢Æ£ÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤â¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ£ÇÈÁª¼ê¤¬£²£°ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¦¥Á¤ÎÌ¼¤â£²£°ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤´Ø·¸¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡Äº£»×¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤µ¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ£ÇÈ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Îº¹¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£