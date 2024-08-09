¥Þ¥Í¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯£Í£³¡¢7·î¤Ï¥×¥é¥¹0.9¡ó¤Ë½Ì¾®¡¡2009Ç¯1·î°ÊÍè¤ÎÄã¤¤¿¤Ó
Takaya Yamaguchi
¡ÎÅìµþ¡¡£¹Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤¬£¹ÆüÈ¯É½¤·¤¿£··î¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯Â®Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Í£³¤ÎÊ¿¶Ñ»Ä¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ¥×¥é¥¹£°¡¥£¹¡ó¤È¡¢Á°·î¤Î£±¡¥£°¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢£²£°£°£¹Ç¯£±·î°ÊÍè¤ÎÄã¤¤¿¤ÓÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¹â¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï£±£¶£°£¹¡¥£¹Ãû±ß¤È¡¢£³¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢¸½¶âÄÌ²ß¤ÏÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±¡¥£¹¡ó¤È¡¢Á°·î¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬³ÈÂç¡££²£°£°£´Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÍÂ¶âÄÌ²ß¤ÏÁ°Ç¯Èæ¥×¥é¥¹£²¡¥£¸¡ó¤È¡¢Á°·î¤«¤é¥×¥é¥¹Éý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£