³¤¿åÍá¾ì¤Ç¹â¹»2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡ÁÜº÷Â³¤¯¡¡°ñ¾ë¡¦¿ÀÀ´»Ô
¤¤Î¤¦Ìë¡¢°ñ¾ë¸©¿ÀÀ´»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤ÎÁÜº÷¤¬¤¤ç¤¦¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÀ´»ÔÇÈºê¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡ÖÃç´Ö5¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢1¿Í¤¬³¤¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹â¹»À¸¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ë½»¤à¹â¹»2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê16¡Ë¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÍ§¿Í¤Î¹â¹»À¸4¿Í¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤âÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¤±¤µ¤«¤é¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¥Ü¡¼¥È¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£