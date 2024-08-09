¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¡© ¿ÀµÜ»Ïµå¼°¤Çº¸É¨¥°¥Ë¥ã¥ê¡Ä¸µÃæÆü¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤¬²òÀâ
¡¡¤¢¤Î»þ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö ¡È½÷Í¥Ë¹¡É¤ò¿¼¤¯Èï¤ê¡¢¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤ÇÂà¾ì¡×¡ª¡ª¡ª¡ª
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï7Æü¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤¬6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¨¡ºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢º¸É¨´ØÀá¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Á´¼£¤Ï2¥«·î¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¸øÌ³¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¡¢Âç¸Ô¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·Á´ÎÏÅêµå¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ëº¸Â¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬µå¾ì¤òµî¤ëºÝ¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤ä¤äÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢Âç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¡ÖÃæÆü¡×¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¡Öµµ¸Íº´Æ£¤Î¤ê»Ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Îº´Æ£¤Î¤ê»Ò±¡Ä¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÇíÎ¥¹üÀÞ¤Ï¤¢¤ë°ìÊý¸þ¤Ë°Û¾ï¤ÊÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ð×ÂÓ¤ÎÉÕÃåÉô¤¬¹ü¤«¤é°ú¤Çí¤¬¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Î¤³¤È¤ÇÂ¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤º¡¢É¨´ØÀá¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¸øÌ³¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤âÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢Å¾ÅÝ¤òÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£72ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤±¿Æ°µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»Ù¤¨¡¢ÅÔÀ¯¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¹â¤µ¤Ï25.4¥»¥ó¥Á¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹âÄãº¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤Î·¹¼Ð¤â¡¢º£²ó¤Î¥±¥¬¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿¤é¤ÊÃÏÌÌ¤«¤éÅê¤²¤ë¤Î¤È¤ÏÌõ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÅêµåÆ°ºî¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë·¹¼Ð¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êº´Æ£¤Î¤ê»Ò±¡Ä¹¡Ë
¡¡ÇíÎ¥¹üÀÞ¤Ï¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡ÖÇ¯Îð¤äÂÎ·Á¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢ÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇíÎ¥¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é±¿Æ°¤ò¿´¤¬¤±¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê´ØÀá¤ÎÆ°¤¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤ÎÁ°¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Êº´Æ£¤Î¤ê»Ò±¡Ä¹¡Ë
¡¡¿ÀµÜ¤ÎËâÊª¤Ï¡¢½àÈ÷±¿Æ°ÉÔÂ¤Î¿Í¤Ë¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£