É¬Á³¤À¤Ã¤¿Netflix¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¥Ò¥Ã¥È ÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¡õ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤É¤³¤í¤«¡È¿ÀÉ÷¡É
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¤³¦190¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤Æ¥¤¥Ã¥¸«¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ÈÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡É¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ø ÎëÌÚÎ¼Ê¿Netflix±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×Àä¹¥Ä´¡ª
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤ò¥¨¥µ¤Ëµð³Û¤Î¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ëº¾µ½»Õ½¸ÃÄ¡¦ÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢±Ç²è¡õ¥É¥é¥Þ¡Ö¥â¥Æ¥¡×¤ä±Ç²è¡Ö¥Ð¥¯¥Þ¥ó¡£¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Â¿¤¤Âçº¬¿Î¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î°½Ìî¹ä¡Ê42¡Ë¤Ï¸ò¾ÄÌò¡¢ËÀî±Ù»Ê¡Ê62¡Ë¤Ï¼óËÅ¼Ô¡£¤Û¤«¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡Ê55¡Ë¤Ï¾ðÊó²°¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê57¡Ë¤ÏË¡Î§Ã´Åö¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡Ê31¡Ë¤Ïµ¶Â¤½ñÎàºîÀ®¼Ô¤Î¥Ë¥ó¥Ù¥ó»Õ¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê43¡Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÈÈ¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¼êÇÛ»Õ¤Ç¡¢¹âÅÙ¤ÊÈÈºá¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä½¸ÃÄ¤ò±é¤¸¤ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê40¡Ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ï¡¢³°»ñ·Ï±ÇÁüÇÛ¿®²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½áÂô¤ÊÀ©ºîÈñ¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£Àº¹ª¤ÇºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¤¡£
¡Ö¡ØÃÏÌÌ»Õ¡Ù¤Ç¤Ïº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Î¥»¥Ã¥È¤â¥¤¥Á¤«¤éºî¤ê¾å¤²¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤â500Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ê¾å¼çµÁ¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤¤«¤Ê¤¤Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢À¸ò¤ä»ÄµÔÅª¤Ê»¦¿Í¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÀÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î´ÆÆÄ¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃç²ðÌò¡Ë¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÂÏÃ¤ä¾®Àâ¤¬¼Â¼Ì²½¤â
¡¡7·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ë»³¾½»á¤¬TBS¤òÂà¿¦¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È5Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£9·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢SMAP¤ÎÈÖÁÈ¤ò¿ôÂ¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤ÎÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢Ì±Êü¤ÇÈÖÁÈ¤òÅö¤Æ¤¿ÍÇ½¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÀÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ËÆ£²íÆà»Ò»á¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç»ëÄ°¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Æ¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê½Ð±é¤òµ¡¤Ë»³ÅÄ¹§Ç·¤äÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê41¡Ë¤ÏÇÐÍ¥¥ì¥Ù¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤²¤Æ¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê27¡Ë¤ä°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡Ê39¡Ë¤ÏÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£À©ºî¿Ø¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¡£¤³¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÂÏÃ¤ä¾®Àâ¤¬¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»ëÄ°Î¨¤äºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤äTikTok¡¢X¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬º¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤ÎNetflix¤Ç¡ÖÊÑÂÖ¡×Ìò¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡£¡ÖÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡×¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ÈÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡É¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ø ÎëÌÚÎ¼Ê¿Netflix±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×Àä¹¥Ä´¡ª¡Ù¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£