¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¸ªÃ¡¤¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×Âà¿¦¶â1400Ëü±ß¡¢41ºÐ¤ÇÁá´üÂà¿¦¤·¤¿ÃËÀ¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É
60ºÐ¤ÎÄêÇ¯Á°¤ËÆÈÎ©¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ç65ºÐ¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¡Ä¡Ä¡£½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡£¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ëÀµ¤·¤¤½ª¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¸ªÃ¡¤¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
²ñ¼Ò¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÁªÂò»è¤Ë¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¡¢Å¾¿¦¡¦µ¯¶ÈÌÜÅª¤Î¼«¼çÂà¿¦¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£Ì´¤Î¼Â¸½¡¢¸ªÃ¡¤¤ÈÍýÍ³¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Âà¿¦¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡©
¡üÀ¾²¬ÉÒÂ§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦66ºÐ¡Ë
Âç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦Ë¡¿Í²ÝÄ¹Êäº´¢ª¼Ò²ñÊ¡»ã»ö¶È¡¦ÂåÉ½Íý»ö
Âà¿¦»þÇ¯¼ý750Ëü±ß¢ªµ¯¶È¸å¤ÎÇ¯¼ý240Ëü±ß
¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
À¾²¬ÉÒÂ§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦66ºÐ¡Ë¤Ï¡¢31ºÐ¤ÇÂç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤Î41ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀú¤ê¤Ç¡¢Áá´üÂà¿¦´«¾©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±Ä¶È½êÄ¹¡¢Ë¡¿Í²ÝÄ¹Êäº´¤È¾º¿Ê¤·¤Æ¡¢¾åÄ¹¤«¤é¤â¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¸ªÃ¡¤¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Äó¼¨¤µ¤ì¤¿Âà¿¦¶â¤Ï¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¡¦10Ç¯¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê600Ëü±ß¶¯¡£¤À¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä»Ò¶¡¤ÎÍÜ°éÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¤Î¤á¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ä¤Ï¼¤á¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤ÈÈ¾Ç¯´Ö¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Âà¿¦¶â¤¬1400Ëü±ß¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤âµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£Áá´üÂà¿¦´«¾©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡¢Îä¶ø¤µ¤ì¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¼«¼çÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ëÃç´Ö¤ò²¿¿Í¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÇÆ§¤óÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÀ¾²¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢º£¤â×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤¬Þú¤à¡£
¢¡Âà¿¦¸å¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò
¡Ö»ä¤¬¹â¥³¥¹¥È¿Íºà¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Áá´üÂà¿¦¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤é¹âµë¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¤¬¸ªÃ¡¤¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥ê¥¹¥È¥é¤Î¤È¤¡¢²ñ¼Ò¤Ï¸Ä¡¹¤Î¼Ò°÷¤Î¼Á¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã±¤ËÆ¬¿ô¤¬Â·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Ë¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Å»öÃç´Ö¤È²ð¸î»ö¶È¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤ÎºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ç´õË¾Ç¯¼ý¤ò1000Ëü±ß¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø½Ð¤»¤ÆÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ù¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âà¼Ò¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¼¡¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï°ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¯¶È¤·¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ºÊ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
·Ð±ÄÁØ¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î²ñ¼Ò°÷¤Î½ª¤ï¤êÊý¡Ï¡½
¢¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¸ªÃ¡¤¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
²ñ¼Ò¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÁªÂò»è¤Ë¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¡¢Å¾¿¦¡¦µ¯¶ÈÌÜÅª¤Î¼«¼çÂà¿¦¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£Ì´¤Î¼Â¸½¡¢¸ªÃ¡¤¤ÈÍýÍ³¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Âà¿¦¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡©
¡üÀ¾²¬ÉÒÂ§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦66ºÐ¡Ë
Âç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦Ë¡¿Í²ÝÄ¹Êäº´¢ª¼Ò²ñÊ¡»ã»ö¶È¡¦ÂåÉ½Íý»ö
Âà¿¦»þÇ¯¼ý750Ëü±ß¢ªµ¯¶È¸å¤ÎÇ¯¼ý240Ëü±ß
¡á¡á¡á¡á¡á
À¾²¬ÉÒÂ§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦66ºÐ¡Ë¤Ï¡¢31ºÐ¤ÇÂç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤Î41ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀú¤ê¤Ç¡¢Áá´üÂà¿¦´«¾©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±Ä¶È½êÄ¹¡¢Ë¡¿Í²ÝÄ¹Êäº´¤È¾º¿Ê¤·¤Æ¡¢¾åÄ¹¤«¤é¤â¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¸ªÃ¡¤¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Äó¼¨¤µ¤ì¤¿Âà¿¦¶â¤Ï¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¡¦10Ç¯¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê600Ëü±ß¶¯¡£¤À¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä»Ò¶¡¤ÎÍÜ°éÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¤Î¤á¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ä¤Ï¼¤á¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤ÈÈ¾Ç¯´Ö¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Âà¿¦¶â¤¬1400Ëü±ß¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤âµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£Áá´üÂà¿¦´«¾©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡¢Îä¶ø¤µ¤ì¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¼«¼çÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ëÃç´Ö¤ò²¿¿Í¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÇÆ§¤óÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÀ¾²¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢º£¤â×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤¬Þú¤à¡£
¢¡Âà¿¦¸å¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò
¡Ö»ä¤¬¹â¥³¥¹¥È¿Íºà¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Áá´üÂà¿¦¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤é¹âµë¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¤¬¸ªÃ¡¤¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥ê¥¹¥È¥é¤Î¤È¤¡¢²ñ¼Ò¤Ï¸Ä¡¹¤Î¼Ò°÷¤Î¼Á¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã±¤ËÆ¬¿ô¤¬Â·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Ë¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Å»öÃç´Ö¤È²ð¸î»ö¶È¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤ÎºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ç´õË¾Ç¯¼ý¤ò1000Ëü±ß¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø½Ð¤»¤ÆÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ù¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âà¼Ò¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¼¡¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï°ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¯¶È¤·¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ºÊ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
·Ð±ÄÁØ¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô
¡½¡Î²ñ¼Ò°÷¤Î½ª¤ï¤êÊý¡Ï¡½