¤¤¤¯¤ß¡¢¡ÉÆ©¤±¤¹¤®¡É¤ÊÇ¨¤ìÆ©¤±¶¥±Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÆ©¤±¤¹¤®¤Î¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¤¤¯¤ß¤¬7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Ç¨¤ì¤¿È©¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡É¥¹¥±¥¹¥±¡É¶¥±Ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤¤¤¯¤ß¤Î¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
Æ±¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¤¤¯¤ß¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë´°àú¥Ü¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¯¤ß¤Ï7Æü¡¢¡ÖÆ©¤±¤¹¤®¶¥±Ë¿åÃå¡¢¡¢¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¿å¤ËÇ¨¤ì¤¿È©¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¡É¥¹¥±¥¹¥±¡É¶¥±Ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿À¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÆ©¤±¤¹¤®¤Î¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¿åÃå¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¤¤¯¤ß¡¢ÁÍ·ÂÉô¤Î¤¾¤¯¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤¬´®¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤¤¤¯¤ß¤Î¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
Æ±¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¤¤¯¤ß¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë´°àú¥Ü¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¯¤ß¤Ï7Æü¡¢¡ÖÆ©¤±¤¹¤®¶¥±Ë¿åÃå¡¢¡¢¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¿å¤ËÇ¨¤ì¤¿È©¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¡É¥¹¥±¥¹¥±¡É¶¥±Ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿À¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÆ©¤±¤¹¤®¤Î¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¿åÃå¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¤¤¯¤ß¡¢ÁÍ·ÂÉô¤Î¤¾¤¯¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤¬´®¤é¤Ê¤¤¡×