¡Ö¤â¤Ã¤È²Æì¤ò¿È¶á¤Ë¡×Âçºå¡¦Æó¿§¤ÎÉÍ¤Ç¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØÎ°²ÎÀû CHAMPURU CARNIVAL 2024¡Ù³«ºÅ·èÄê
2024Ç¯10·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦Æó¿§¤ÎÉÍ¸ø±à ³¤ÉÍÎÐÃÏ¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØÎ°²ÎÀû CHAMPURU CARNIVAL 2024¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤ÎÊ¸²½¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ËÂç¤¤ÊÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡¢²Æì½Ð¿È¡¦ºß½»¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£Âî±Û¤·¤¿²»³ÚÀ¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òºÌ¤ë¤Û¤«¡¢²Æì¥°¥ë¥á¤ä³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀô½£¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æì¤ÎÊ¸²½¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ËÂç¤¤ÊÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
²Æì¤Î²»³ÚÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Æì¡ÊÎ°µå¡Ë²»³¬¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü8·î9Æü¤è¤ê¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀèÃåÀè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¡£