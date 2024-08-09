¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ê¤ÉÇã¤¤Í¥Àª¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ÂçÉý¹â¤È±ß°ÂÄÉ¤¤É÷¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹¡þ
¡¡¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢¤¬´ó¤êÉÕ¤¤«¤éÂç¤¤¯Çã¤¤Í¥Àª¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤Ï£¶¡¥£¹¡ó¹â¤ÈµÞÈ¿È¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤â£¶¡óÄ¶¤Î¾å¾º¤ÇÄìÆþ¤ì¤ÎÃû¤·¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î£Ç£Ð£Õ¸þ¤±¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¸¡ººÁõÃÖ¤òÇ¼Æþ¤¹¤ë¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤ä¡¢À¸À®£Á£É»Ô¾ì¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥Ç¥£¥¹¥³¤Ê¤É¤Î³ô²Á¤¬Â¤â¤È¶¯¤¯»É·ã¤µ¤ì¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÇÌÜÀè£±¥É¥ë¡á£±£´£·±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS