¡ãÉ×¤è¡¢¤´¤á¤ó¡ª¡ä¤¤¤¤Ê¤ê¡ÚÎÁÍý¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿É×¡Û¢ª ºÊ¤Î¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¸ÀÆ°¡×¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¨¡¨¡¡©
»ä¤ÎÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³ÎÁÍý¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿Ã¶Æá¤Ë¡¢¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡© ¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÁÍý¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿É×
¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ä¤¬¸ý½Ð¤·¤ò¤·²á¤®¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëµ¤¤òºï¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£Ã¶Æá¤¬ÎÁÍý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤¢¤¹¤ª¤«¤¢¤¹¤«
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Emi.A