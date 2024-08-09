¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡×¡ÄÁáÅÄ¤Ò¤Ê ½÷²¦¤Îââ»ý¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡Ö´¶ÎÞ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡×
£³ÂÐ£²¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£¶¥²¡¼¥à¡£±Ô¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê24¡Ë¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ò¡¢Áê¼ê¤ÏÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£µã¤Êø¤ì¤ëÁáÅÄ¤ÏÂîµåÂæ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£¸·î£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¡¢ÁáÅÄ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÅìµþÂç²ñ¤«¤é£³Ç¯¡¢ÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÁáÅÄ¤Ï´ò¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÂç¤¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¿ÀÍÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¤¥¸¥ï¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×
»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢ÁáÅÄ¤¬¼èºà¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ³¤é¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡££²ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÍø¤¼ê¤Îº¸¼ê¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄË¤ß¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç£²¡Á£³½µ´Ö¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢¡Ö´þ¸¢¡×¤Î´íµ¡¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ò£´Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
£³°Ì·èÄêÀï¤Î»î¹ç¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î20¡Á30¡ó¤·¤«ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁáÅÄ¡££µÊ¬Á°¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¤ËÄË¤ß»ß¤á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤Ø¡£ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¤³¤Î»î¹ç¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ£°æ´²»Ò»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÁ°ÏÓÉô¤òÄË¤á¤¿¤È¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¼ê¼ó¤ÎÇ±¤ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÇ¤Ä¤È¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡ØÊÖ¤¹¤À¤±¡Ù¡Ø¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°ÒÎÏÉÔÂ¤ÎÂÇµå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤òÄË¤á¤¿ÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬Á´Á³¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ËÉÀï°ìÊý¤Ç¤·¤¿¡££³°Ì·èÄêÀï¤â¡¢Âè£±¥²¡¼¥à¤«¤é£²¥²¡¼¥àÅÓÃæ¤Þ¤Ç¶á¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¤«¤é¤ÏÄË¤ß»ß¤á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤òÉáÃÊ¤Ë¶á¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁáÅÄÁª¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤òÂÇ¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÏ¸µ¤ÎËÌ¶å½£»Ô¤ÇÁáÅÄ¤ò£´ºÐ¤«¤éÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤¿ÀÐÅÄÀé±É»Ò»á¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¤À¤È´î¤Ö¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Ò¤Ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÉé½ý¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬¿¶¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥©¥¢¤ÇÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥¢¤À¤±¤Ç¸«¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¡£¤Ò¤Ê¤ÏÅ·ºÍ·¿¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¸å¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎý½¬Æ°²è¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤âËÜ¿Í¤¬¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÇÅÝÃæ¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Þ¤À²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁáÅÄ¤ÎÄ©Àï¤ÈÅØÎÏ¤ÎÆü¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¡½¡½¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯8·î23¡¦30Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê