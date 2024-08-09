¥¿¥«ÇÉ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¾å²ó¤êÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·òÁ´¡¡Íø²¼¤²»Ù»ý¤¹¤ëÍÑ°Õ¤Ê¤¤
¥¿¥«ÇÉ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¾å²ó¤êÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·òÁ´¡¡Íø²¼¤²»Ù»ý¤¹¤ëÍÑ°Õ¤Ê¤¤
¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶ä¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥ÉÁíºÛ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÅý·×¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¶äÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ãæ¶äÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·òÁ´¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÏÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍÑ°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥·¥å¥ß¥Ã¥É»á¤ÏFRB¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥¿¥«ÇÉ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶ä¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥ÉÁíºÛ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÅý·×¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¶äÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ãæ¶äÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·òÁ´¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÏÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍÑ°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥·¥å¥ß¥Ã¥É»á¤ÏFRB¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥¿¥«ÇÉ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£