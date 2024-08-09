¤ä¤¹»Ò¡¡¼«¿ÈX¤Ç¡ÖSNS¤ÏÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¡Ê25¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤ÎSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Ö»ä¤ÏSNS¤ÏÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤·¡Ö°ú¤Â³¤¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡¡³§ÍÍÁÇÅ¨¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï4Æü¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¤ä¤¹»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç°Î¤¤¤Î¤Ç³§¡¡Í¥¾¡¤Ç¡¼¤¹¡×¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬°úÍÑ¤·ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬Åê¹Æ¤òºï½ü¤·¼Õºá¡£5Æü¿¼Ìë¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡×¤¬µÞ¤¤çÊüÁ÷µÙ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Í¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£