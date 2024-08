マーベル・コミックには、「ファストボール・スペシャル(Fastball Special)」と呼ばれる連携技が存在する。力持ちのキャラクターが、飛行能力を持たないキャラクターを投げる技だ。

コミックではよく描かれるものなのだが、映画『X-MEN』シリーズでも何度か再現されている。『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(2006)ではコロッサスがウルヴァリンをセンチネル(のシミュレーション体)に向けて投げたほか、クライマックスではマグニートーめがけて同じ技が使われた。また、『X-MEN』の1作目(2000)では、ジーン・グレイとストームがそれぞれの能力を組み合わせてウルヴァリンを高所に飛ばすという技も描かれている。

実はこの技、『&ウルヴァリン』でも再現されたのだが、本編ではカットされていたようだ。ライアン・レイノルズは自身のSNSにて、「“ファストボール・スペシャル”の再現はやりましたかと何人かから尋ねられたのですが、答えはイエスです」と撮影風景の映像を紹介。「デッドプールやウルヴァリンを投げるのではなく、こいつを投げたんです。残念ながら採用されなかったけどね」。

A few people asked if we were tempted to try a “Fastball Special”. The answer is yes. Except instead of throwing Deadpool or Wolvie, we chucked this guy… it didn’t make the cut, sadly.