¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÂç±ê¾å¡×¤ËÇØ¶Ú¤¬¥¾¥¯¥Ã¡ª¿ÍÀ¸¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤SNS¼«Çú¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É
Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ËÅê¹Æ¤Ë¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ëºï½ü¡£¤½¤Î¸å¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÏÃÂê¤À¤¬¡¢¤³¤Î±ê¾å¤ò¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡³ùÅÄÏÂ²Î¡Ë
¡ÖÎ¢¥¢¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»öÌ³½ê¤¬ÈÝÄê
Í¾·×¤ËÅê¹Æ¤Î¿¿°Õ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë
¡¡ÌäÂê¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï8·î4Æü¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÍâÆüÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤òµÙ»ß¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Google Japan¤Î¹¹ð¡ÖGoogle Pixel : ¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÊÓ¡×¤¬¸ø³«Ää»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÂç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏTBS¤«¤é¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤ÎÅê¹Æ¤¬X¤ÎÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»Åù¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò½ü¤¡¢X¤ÎÊÌ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÈðëîÃæ½ýÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È²±Â¬¤òÈô¤Ð¤¹¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»öÌ³½ê¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¥Ä¤á¤Î°úÍÑÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¥¥Ä¤¤¥¤¥¸¤ê¡×¤ÎÎÏ²Ã¸º¤ò¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¢¨¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥¸¤ê·Ý¡×¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸æË¡ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥¤¥¸¤ê·Ý¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶õµ¤¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤«¤ÈÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â°ÛÃ¼¤Ê¥¥ã¥é¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥¬¥Á¼ÕºáÉ¬»ê¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë