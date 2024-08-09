¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¢£Í£Ó¤È¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ø¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¸¡Æ¤
¡Î¥·¥«¥´¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï£¸Æü¡¢Àè·î¤Ëµ¯¤¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ËÈ¼¤¦·ç¹Ò¤ÇÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ç¥ë¥¿¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ê£±£³£°Ëü¿Í¤ÎÎ¹µÒ¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µ²¯¥É¥ë¤ÎÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¹¹¿·¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¸ÜµÒ¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¡£¥Ç¥ë¥¿¤Ê¤ÉÊÆ¹Ò¶õÂç¼ê¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Î¹µÒÍ¢Á÷¤ËÂçº®Íð¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¥Ç¥ë¥¿¤Ï£µÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌó£·£°£°£°ÊØ¤¬·ç¹Ò¡£¤³¤Îº®Íð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ±¿Í¢¾Ê¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ë¥¿¤Î¥¨¥É¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤ÏÊÆ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ó£Å£Ã¡Ë¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÓÂç¤Ê±¿¹Ò¤Îº®Íð¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢Î¾¼Ò¤Ëº®Íð¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¥Ç¥ë¥¿¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ë¥¿¤Ï¡¢·ç¹Ò¤Ë¤è¤ëÎ¹µÒ¤Ø¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤äÊä½þ¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬º£»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ë¤â¤¿¤é¤¹Ä¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò£³²¯£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¿ä·×¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉüµì¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤Î´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ò£±²¯£·£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£