NBA公式ライセンス ペットアイテムが日本に登場

ペット⽤品を展開するMOFF(モフ)が、NBAオフィシャルライセンスのペット⽤品を発売。2024年7月11日より予約受付を開始している。NBA全チームロゴシリーズ、LOS ANGELES LAKERS(ロサンゼルス・レイカーズ)、GOLDEN STATE WARRIORS(ゴールデンステート・ウォリアーズ)、BOSTON CELTICS(ボストン・セルティックス)、CHICAGO BULLS(シカゴ・ブルズ)、DALLAS MAVERICKS(ダラス・マーベリックス)、NEW YORK KNICKS(ニューヨーク・ニックス)のコレクションが展開開始。

【写真】LOS ANGELES LAKERSジャージ

GOLDEN STATE WARRIORSジャージ

DALLAS MAVERICKSジャージ

BOSTON CELTICSジャージ

CHICAGO BULLSジャージ

NEW YORK KNICKSジャージ

NBA ペットコートベッド

NBA ペットスタジアムジャケット、NBA ALL LOGO ペットベッド、NBA ALL LOGO ペットブランケット

NBA BALL ラウンドベッド

NBA BALL トイ

本物のバスケットボールユニフォームのような素材や質感のペット用ジャージ型ウェアやワンちゃんがくつろげるベッドとバスケットボール型おもちゃが展開される。<商品の魅力>1.チーム愛の共有応援するNBAチームをペットと一緒に楽しむことで、連帯感が高まり、家族全員でチームを応援できる。2.ストリートファッションとの親和性があるデザインNBAウェアはストリートファッションとの相性が抜群。ワンちゃんと一緒にペアルックでおでかけしよう。3.ギフトとしても最適NBAアイテムはNBAファンの友人や家族へのプレゼントとしても喜ばれること間違いなし。バスケ好きやオシャレな人へのギフトにも最適だ。■商品紹介■NBAペットジャージ・サイズ:1号・2号・3号・3号ロング・4号・5号・製品価格:5500円・LOS ANGELES LAKERS(ロサンゼルス・レイカーズ)・GOLDEN STATE WARRIORS(ゴールデンステート・ウォリアーズ)・DALLAS MAVERICKS(ダラス・マーベリックス)・BOSTON CELTICS(ボストン・セルティックス)・CHICAGO BULLS(シカゴ・ブルズ)・NEW YORK KNICKS(ニューヨーク・ニックス)■NBA ペットジャージ 中・大型犬・サイズ:6号・7号・8号・9号・10号・製品価格:6270円・LOS ANGELES LAKERS(ロサンゼルス・レイカーズ)・CHICAGO BULLS(シカゴ・ブルズ)■NBA ペットコートベッド・製品価格:5500円■NBA ペットスタジアムジャケット・サイズ:1号・2号・3号・3号ロング・4号・5号・製品価格:6600円■NBA ALL LOGO ペットベッド・製品価格:5500円■NBA ALL LOGO ペットブランケット・製品価格:1980円■NBA BALL ラウンドベッド・製品価格:6600円■NBA BALL トイ・製品価格:1078円■「MOFF」とは株式会社スリーアローズが運営するペットウェアとグッズを販売する通販サイト。200点を超える商品ラインナップの中には、洋服、⾷器、⾸輪、おもちゃ、ハーネス、バック、ブランケッド、ベッド、リードといったさまざまな種類のペット⽤品を販売。有名ブランドとのコラボ商品 ディズニー、スヌーピー、miffy、リラックマ、OUTDOOR PRODUCTS、Jeepなどの公式ライセンスグッズも多数取りそろえている。■「株式会社スリーアローズ」とは2000年よりペット⽤品、ペット⾷品製造販売および輸出⼊の会社として創業。卸売を中⼼に現在では国内販売先1100社以上、海外販売先18社と販路を拡⼤中。獲得した有名ブランドの公式ライセンスは20ブランドを超える。販売だけではなく、企画から納品まで一貫して対応するOEM・ODM事業。商品の特性に合わせた、販促物・陳列⽅法を提案する店頭プロモーション⽀援。確かな信頼を証明するライセンス事業。3つのフィールドからバックアップも⾏っている。SORRY For sale in Japan only(C)2024 NBA Propeerties,Inc.All right resered※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。