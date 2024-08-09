ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬²¤ËÎ®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ Í§¿Í¤é¤È³¤¿åÍá¾ì¤ÇÍ·±ËÃæ °ñ¾ë¡¦¿ÀÀ´»Ô
¡¡°ñ¾ë¸©¿ÀÀ´»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢Í§¿Í¤é¤ÈÍ·±ËÃæ¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬²¤ËÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡8Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÀ´»Ô¤ÎÇÈºê³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡Ö²¹ç¤ÇÅ®¤ì¤Æ¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¥¶¶»Ô¤Ë½»¤à¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê16¡Ë¤¬Í§¿Í¤é4¿Í¤ÈÍ·±Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³¤¿åÍá¾ì¤ÏÅö»þÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤Ê¤É¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬ÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤é¤º¡¢9Æü¤â¸áÁ°5»þÁ°¤«¤éÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë