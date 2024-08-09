£±Æü£±¥»¥Ã¥È¤ÇÂå¼Õ¤ÎÎÉ¤¤¿ÈÂÎ¤Ø¡£Æâ´¬¤¸ª¤ò²þÁ±¡Ú¾åÈ¾¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç£±Æü¤òÄÌ¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢¼ó¤ä¸ª¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤ÌÆâ¤ËÇÇØ¤äÆâ´¬¤¸ª¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Âå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÀ³²¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬Æâ´¬¤¸ª¤Î²þÁ±¤ä¾åÈ¾¿È°ú¤Äù¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
🌼Ï·¤±¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¾åÈ¾¿È¤Ø¡££±Æü£µ²ó¡ÚÆó¤ÎÏÓ¡õ¸ª¼þ¤ê¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
Æâ´¬¤¸ª¤ò²þÁ±¡£¾åÈ¾¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£²¡ËÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆ¬¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÀµÌÌÁ°¤ËÅÝ¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¡Ê£³¡Ë±¦¤Ò¤¶¤ËÆ¬¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¾åÈ¾¿È¤òÅÝ¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¡Ê£´¡Ëº¸¤Ò¤¶¤ËÆ¬¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¾åÈ¾¿È¤òÅÝ¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¤Ê¤ª¡¢°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÆ¬¤ä¾åÈ¾¿È¤òÅÝ¤¹ºÝ¤Ï¡¢ÏÓ¤ÎÎÏ¤ò»È¤ï¤º¡¢Æ¬¤Î½Å¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Á³¤ËÅÝ¤¹¡×¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§¾åÅÄÍ¼»Ò¡ÊDr.¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ¥°¥é¥ó¥É¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡ä