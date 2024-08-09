CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

8ÆüÌë¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥Ñー¥È²ÐºÒ ¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ£²°äÂÎÈ¯¸« £³¿ÍÈÂÁ÷¡¡¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¡¡

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â»³»ÔÂç¿·Ä®¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É11Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë¶õ¤­²È¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢3¿Í¤¬²Ð½ý¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
 