¿¹²¼Î¶Ìð¤¬¤Ä¤¤¤Ë½é¥´¡¼¥ë¡ª¼ì·®¤Î·è¾¡ÅÀ¤ÇÎëÌÚÍ£¿Í¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤òÇË¤ë

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86' | HELIKOPTEEEEEEEEEEEEEER#BROLEG 2:3 pic.twitter.com/NymMstVnwi
— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 8, 2024
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