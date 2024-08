東京ドーム公演控えるIVE、日本2ndミニアルバムのタイトル曲『CRUSH』のMVを先行公開！

ガールズグループIVEが東京ドームでのアンコール公演を控え、日本で新しいミニアルバムをリリースする。

8月8日、IVEは日本公式SNSを通じて、来る8月28日にリリースされる日本の2ndミニアルバム『ALIVE』のタイトル曲『CRUSH』を先行公開した。

『CRUSH』のミュージックビデオは、IVEが忙しい日々のなか、パジャマパーティと休暇を楽しみ、日差しの下でベッドに横たわる姿から始まる。

続けて、シャボン玉のなかで輝くIVEの美貌が爽やかさをもたらすとともに、子どものように走り回る姿を通じて初々しく純粋な面を披露した。

特に『CRUSH』のサビでは、安定した歌声と多大な自信が感じられるシグネチャーダンスが自然に調和し、見る人たちの目を楽しませる。

(写真=STARSHIPエンターテインメント)

タイトル曲『CRUSH』は、華やかでありながらIVEの爽やかで愛らしい雰囲気が目立つ曲で、夏の蒸し暑さを吹き飛ばす胸躍るポップソングだ。

これまでリリースされた曲とは異なり、柔らかくてポップな雰囲気が目立つ曲調となっており、退屈する暇を与えないメロディとIVEの歌声が混ざり合い、自信溢れるグループのアイデンティティが表れている。

IVEの2ndミニアルバム『ALIVE』には、タイトル曲『CRUSH』と日本のテレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマ曲『Will』の日本語オリジナル曲2曲のほか、1stフルアルバム『I've IVE』のタイトル曲『I AM』、1stミニアルバム『I'VE MINE』のダブルタイトル曲『Off The Record』『Baddie』の日本語バージョンまで、計5曲が収録されている。

アルバムリリースに先立ち、IVEはコンセプトフォトを公開し、視線を集めた。夏らしい雰囲気の漂う華やかな色の衣装を完璧に着こなし、フォトジェニックなポーズと清涼感あふれる表情で、一層磨きのかかったビジュアルを披露している。

(写真=STARSHIPエンターテインメント)

IVEは去る2022年10月に日本で正式デビューし、本格的な日本での活動に突入した。

特に、1stシングル『ELEVEN』で日本レコード協会のゴールドディスクに選定されるなどファンの強い関心を集めると、昨年2月には日本初の単独ファンコンサートを開催した。

さらに、日本1stミニアルバム『WAVE』でオリコンのデイリーおよび週間アルバムチャート1位、タワーレコード全店総合アルバムチャートおよびビルボードジャパン週間トップアルバムセールスチャート1位などを獲得。日本のチャートを席巻し、人気を証明した。

この勢いのまま、昨年11月には初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」の一環として、韓国のアーティストとして初めて日本のKアリーナ横浜で公演を行った。

このほか、今年1月31日と2月1日の福岡・マリンメッセ福岡A館での公演、2月7〜8日の大阪・大阪城ホールでの公演も全席完売し、7万8000人の観客を動員した。

こうしたファンの熱い声援に応え、IVEは来る9月4〜5日の2日間にかけて、東京ドームで「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」のアンコール公演を開催し、日本をさらに熱狂させる予定だ。

韓国でも来る8月10日〜11日、ソウル・KSPO DOMEで初のワールドツアーアンコール公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' - ENCORE」を開催する。

今後も、日本で来る8月17日に大阪・万博記念公園、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセで開催される「SUMMER SONIC 2024」の出演を控えている。

そして8月28日、日本で2ndミニアルバム『ALIVE』をリリースする予定だ。