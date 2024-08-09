È©ÌÌÀÑ90¡ó¡© »÷Ä»º»Ìé²Ã¡¢¤Þ¤ó´Ý¥Ð¥¹¥ÈÂçÃÀÏª½Ð¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡ÖÈþ¤·¤¤¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»÷Ä»º»Ìé²Ã¤¬7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«ÈþÈ©¤òÂçÃÀÏª½Ð¤·¤¿¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»÷Ä»º»Ìé²Ã¡¢½ÀÈ©¥Ò¥Ã¥×¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ
100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢¡È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë»÷Ä»º»Ìé²Ã¡£
»÷Ä»¤Ï7Æü¡¢¡Öº£Æü¤â1Æü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ð¥¹¥È¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡ÖåºÎï¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û»÷Ä»º»Ìé²Ã¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤Î¤¾¤¯¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎáÏÂNo1¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»÷Ä»º»Ìé²Ã¡¢½ÀÈ©¥Ò¥Ã¥×¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ
100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢¡È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë»÷Ä»º»Ìé²Ã¡£
»÷Ä»¤Ï7Æü¡¢¡Öº£Æü¤â1Æü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ð¥¹¥È¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡ÖåºÎï¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û»÷Ä»º»Ìé²Ã¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤Î¤¾¤¯¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎáÏÂNo1¡×