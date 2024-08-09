¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÄÒÊª¤òÏÆ¤Ë¶´¤ßÅ¹³°¤Ø¡¡ÀàÅðÍÆµ¿¤Ç¼¯»ùÅç»Ô¤Î½÷¡Ê80¡ËÂáÊá
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÄÒÊª¤òËü°ú¤¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¿·²°ÉßÄ®¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê80¡Ë¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ï8Æü¸á¸å9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç±öÄÒ¤±¤ÎÄÒÊª¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹°÷¤¬½÷¤¬ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÅ¹¤Î³°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤íÏÆ¤ËÄÒÊª¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å¹°÷¤¬¤½¤Î¸å110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ·Ù»¡¤¬ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦