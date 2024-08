2000年代を代表するドラマシリーズとして数多くの人気俳優を輩出したのが仲間由紀恵主演のテレビドラマ『ごくせん』(日本テレビ系)。7月31日より動画配信サービスhuluにて全シリーズが配信中。中でも2008年放送の第3シリーズは、ファンにとっては待望の初配信となる。ここでは第3シリーズに生徒役として登場し人気を博した俳優たちを紹介していこう!『ごくせん』は森本梢子による同名コミックを実写ドラマ化した学園コメディ。任侠集団・大江戸一家で育ったという異色の経歴を持つジャージ&メガネにおさげ髪がトレードマークの高校教師・山口久美子こと通称“ヤンクミ”(仲間)を主人公に、彼女が一癖も二癖もある男子生徒たちと真剣に向き合う姿を活写。ヤンクミと生徒たちのコミカルなやりとりや思わず涙が込み上げるエモーショナルな展開が視聴者の心をつかんだ本作は、最高視聴率32.5%を記録する人気番組へと成長。2002年に第1シリーズ、2005年に第2シリーズ、2008年に第3シリーズが放送され、今回すべてのシリーズがhuluにて一挙配信されている。

第3シリーズの舞台は私立赤銅学院高校。手のつけられないワルばかりを集めた3年D組に手を焼いていた猿渡五郎(生瀬勝久)は、理事長の赤城遼子(江波杏子)から3年D組をうまくまとめるよう命じられるが、まったく歯が立たない。自分の立場が危ういと感じた猿渡によってヤンクミは赤銅学院高校へ赴任させられる。彼女が担任を務めることになる3年D組は、2つのグループが敵対する状況にあった…。■高木雄也第3シリーズ放送の前年にHey! Say! JUMPのメンバーとしてすでにCDデビューを果たし、本作で連続テレビドラマ初出演となった高木雄也が演じたのは緒方大和。3年D組のリーダー格ともいえる大和は勉強や運動に苦手意識を持つもののケンカの強さでクラスメートをまとめ上げる。本作出演後の高木はグループでの活動と並行しつつ、俳優としても活躍。2017年放送の連続ドラマ『孤食ロボット』(日本テレビ系)ではHey! Say! JUMPとして活動をともにする有岡大貴・八乙女光とトリプル主演を務め、翌年には舞台『薔薇と白鳥』で八乙女とダブル主演を務めた。2021年には舞台『ブロードウェイと銃弾』で城田優とダブル主演務め、2024年は舞台『東京輪舞』に出演している。■石黒英雄特徴的な金髪で個性派ぞろいの3年D組の中でも一際存在感を放っていたのが石黒英雄ふんする本城健吾。健吾は大和と行動をともにする生徒で、短気かつケンカっ早い性格。しかしケンカはそこまで強くなく、さらに天然ボケをさく裂させる一面もある愛すべきキャラクターだ。そんな健吾を演じた石黒は、本作出演の前年に放送された『エリートヤンキー三郎』(テレビ東京系)でテレビドラマに初主演。また2009年には『激情版 エリートヤンキー三郎』で映画初主演し、翌年には主演映画『彼岸島』が公開された。その後も、俳優としてテレビドラマを中心にキャリアを重ね、2016年には『ウルトラマンオーブ』(テレビ東京系)で主演を務めている。■三浦翔平現在放送中の大河ドラマ『光る君へ』(NHK総合ほか)では、藤原道長(柄本佑)に敵意を抱く藤原伊周を演じている三浦翔平。近年のテレビドラマになくてはならない彼が演じていたのは、健吾と同様に大和と行動する神谷俊輔。俊輔は女性に目がないながらも友情には厚いという一面も持っている。三浦は本作の翌年に映画『ごくせん THE MOVIE』に出演。以降、数多くのテレビドラマに出演し2020年には『M 愛すべき人がいて』(テレビ朝日系)で音楽プロデューサー・松本正幸役で主演を務めた。また2023年公開の映画『親のお金は誰のもの 法定相続人』では比嘉愛未とダブル主演。プライベートでは、月9ドラマ『好きな人がいること』(フジテレビ系)で共演した桐谷美玲と2018年7月に結婚。2020年7月には第1子の誕生を自身のインスタグラムで報告している。愛されながらも急逝した人気俳優、最近演技力が注目される俳優も■三浦春馬さん2020年7月に急逝した三浦春馬さんが演じたのは3年D組のもう1人のリーダー格といえる風間廉。廉は大和とは対立状態にあったものの、乱闘事件を経て和解。その後は大和の良き理解者として一緒にクラスをまとめていくことになる。三浦さんは本作放送後、2011年には『大切なことはすべて君が教えてくれた』(フジテレビ系)で月9ドラマ初主演。2015年には2部作となった映画『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』で主演を務めている。数多くの映画やテレビドラマへの出演と並行して、舞台でも活躍。2015年には『地獄のオルフェウス』で大竹しのぶとともに主演し、翌年はブロードウェイミュージカル『キンキーブーツ』でも主演を務めている。■若葉竜也2024年4月期放送のドラマ『アンメット』(カンテレ・フジテレビ系)で6年半ぶりに民放ドラマに出演し、天才脳外科医役で一躍脚光を浴びた若葉竜也。そんな彼が演じていたのが3年D組の吉田竜也。クラスではイジメられっ子的な立ち位置で第1話では健吾から脅され、第3話ではカラオケ帰りに他校の生徒から鉄パイプで襲撃されるなどのトラブルに見舞われる。その一方で、常にギターを持ち歩くほどの音楽好きで第5話では路上ライブを行うシーンも描かれていた。大衆演劇の“チビ玉三兄弟”としても知られていた若葉は本作出演後、スクリーンで存在感を放っていくことになり2016年公開の『葛城事件』で第8回TAMA映画賞・最優秀新進男優賞を受賞。その後、今泉力哉が監督を務める『愛がなんだ』『あの頃。』に続けて出演し、『街の上で』では主演を務めた。また『アンメット』で共演することになる杉咲花とは連続テレビ小説『おちょやん』(NHK総合)で共演している。■ユージファッションモデルでタレントのユージが演じていたのは、パンチパーマが特徴の山本ユウジ。彼はとにかく短気でケンカっ早く、つねにキレ散らかしているキャラクター。本作放送の翌年、ユージは俳優として映画『ROOKIES ‐卒業‐』『ごくせん THE MOVIE』に出演。2014年には一般女性と結婚。パートナーとの間に3子を儲けている。※高木雄也の「高」は正確には「はしごだか」