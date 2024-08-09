米バスケ男子が決勝進出 最大17点差からセルビア下す パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は8日、バスケットボール男子準決勝が行われ、5連覇を目指す米国は一時17点差をつけられながらも95-91でセルビアに競り勝ち、決勝に進出した。
ステフェン・カリー（Stephen Curry）が36得点と大暴れし、米プロバスケットボール（NBA）の歴代最多得点記録を誇るレブロン・ジェームズ（LeBron James）も16得点、12リバウンド、10アシストのトリプルダブルを記録した。
この日は大半の時間帯で追いかける展開となり、63-76とリードを許して第4クオーターに突入したが、ケビン・デュラント（Kevin Durant）とデビン・ブッカー（Devin Booker）の連続3ポイントなどで反撃を始めると、ジョエル・エンビード（Joel Embiid）の3点プレーとジェームズの得点も決まり、残り約3分40秒で同点。その後カリーが3ポイントシュートを入れ、残り2分24秒で逆転に成功すると、そのまま逃げ切った。
セルビアはNBAで3度の最優秀選手（MVP）受賞を誇るニコラ・ヨキッチ（Nikola Jokic）が17得点、11アシスト、ボグダン・ボグダノビッチ（Bogdan Bogdanovic）がチーム最多の20点を挙げたが、及ばなかった。
米国は決勝でフランスと対戦する。フランスは準決勝で、ワールドカップ（FIBA Basketball World Cup 2023）王者のドイツを73-69で下した。
【翻訳編集】AFPBB News
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セルビアはNBAで3度の最優秀選手（MVP）受賞を誇るニコラ・ヨキッチ（Nikola Jokic）が17得点、11アシスト、ボグダン・ボグダノビッチ（Bogdan Bogdanovic）がチーム最多の20点を挙げたが、及ばなかった。
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