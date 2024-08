ムチッと弾力のある極上手打ちパスタは、大阪・谷町四丁目のシチリア料理が得意なイタリアンで食べられる

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、大阪・谷町四丁目の「マカウダ」。シチリアでは定番のパスタ「ノルマ風トマトソースのカサレッチェ」を紹介する。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた大阪・谷町四丁目の「マカウダ」。シチリアでは定番のパスタ「ノルマ風トマトソースのカサレッチェ」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

手打ちパスタが看板のイタリアン

大阪・谷町四丁目にある、コンクリートの打ちっぱなしがモダンなイタリアン。オープンは2019年で、最近になってからも「パスタが最高!」「夜もアラカルトで、リーズナブル」など、グルマンの人からの評判を聞くことも多い。

大阪メトロ谷町四丁目駅から徒歩数分のところにある

テーブル席とカウンター席がある

シェフは濱口晃洋さん。「トラットリア・パッパ」で3年、「バール・パッパ」ではシェフを7年務めたのち渡伊。「2年間イタリア各地で経験を積んだ中で、1年間過ごしたシチリアの街や料理に最も魅かれました」と話し、南イタリアの郷土料理に傾倒。特にパスタは食材に合わせて手打ち14種類を使い分けているそう。

話しやすく、きさくなシェフの濱口晃洋さん

カヴァテッリ、パッケリなどの手打ちパスタ。ランチでも夜のアラカルトでもいただける

門上さん

食いしん坊の友人に教えてもらい同行し、初めて訪れました。推し麺を食べたとき、麺の食感と全体のバランスに驚きました!

これがノルマ風トマトソースのカサレッチェの作り方!

濱口さんにノルマ風トマトソースのカサレッチェを作ってもらった。「パスタはソースとの一体化をいちばん大事にしています。このメニューはソースありきでパスタをチョイスしています。ソースはトマト、ナスなどを使ったシチリアでは定番。カサレッチェはシチリアのショートパスタで、S字形で食感が良く、トマトソースに絡みやすいですよ」とのこと。

手打ちパスタ・カサレッチェを作る。パスタマシーンに国産とイタリア産の小麦粉と水を入れる。「日本人の好む食感を求めて小麦粉の割合を模索しました。材料の割合でパスタの個性を出しやすいところが手打ちの面白さです!」

5、6分でパスタが押し出される

約10人前のカサレッチェ

奈良県の伝統野菜、大和丸なすをカット。皮がしっかりしていて水分が多いのが特徴

フライパンにオリーブオイルを入れ、軽く粉を打ったなすをしっかりと焼いておく

フライパンにトマトソース、バターを入れ火にかける

3分茹でたカサレッチェをトマトソースに加え、混ぜ合わせる

しっかりソースが絡み、水分が少なくなるまで加熱。この水分量の見極めがポイント!

皿にパスタ、なす、バジル、リコッタサラータを盛る

門上さんおすすめのパスタはこちら!

ノルマ風トマトソースのカサレッチェ 1,500円

白いリコッタサラータは雪のようにたっぷりと。厚めのなすの下は、赤いソースをまとったカサレッチェ。なすをくずしながら、チーズを絡めてパスタをいただくと、もちもちした食感の良さと歯を押し返してくるような弾力が感じられ、リコッタサラータの塩分がちょうど良いアクセントになっている。シンプルなパスタながら、食べ飽きることのない完成度の高さだ。

門上さん

手打ち麺。表面のツルッとした滑らかさに続くムチッとした弾力ある歯触りは感動的でした。トマトソースの甘み、酸味の良さ。チーズのコクの付け方などが見事。

手打ちパスタの販売も

店の今後については「夜、アラカルトで食べられるイタリアンが少ないので、今のスタイルを続けていきたいですね。このままスタッフのレベルなど店のクオリティーを上げられればいいな、と思っています」と濱口さん。さらに、「手打ちパスタの販売をしたいですね!」とも。期待大だ。

<店舗情報>◆マカウダ住所 : 大阪府大阪市中央区常盤町2-1-3 ハイネス常磐 1FTEL : 06-4792-8262

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材、文:木佐貫久代

