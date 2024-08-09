¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¹¬¤»¡×¥Ð¥É»ÖÅÄÀéÍÛ¤¬°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡ªÃæ¹ñÁª¼ê¤È¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤ÆÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤¿¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
»ÖÅÄ¤¬Ãç´Ö¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¤¬8·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÉÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡ª¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤È»³¸ý°«¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎëýÇ«¡Ê¥¿¥ó¡¦¥Ë¥ó¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¾å¤²¡ÖÃæ¹ñ¤ÎSNS¤È¤«¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤ä¤Ä¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤ÆÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤¿¡Ê¾Ð¡Ë»î¹çÃæ¤ÏËÊ¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥³¡¼¥È³°¤Ç¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡¡¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ý°ºä46¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï°¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤òBGM¤Ë¾è¤»¡¢¡Ö¾Ð¤¤´®¤¨¤¤ì¤º²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤·¤¿¡¡»×¤¤½Ð¡Á¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾»³ÆàÌ¤¤È»³¸ý°«¤È¤Î3¿Í¤Ç¡¢¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£3¿Í¤È¤âºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤Î½êÂ°¤Ç¡¢»ÖÅÄ¤Ï2¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯¤Î¾¾»³¤Ë¤Ï¡Ö²ø²æ¤È¤«¡¢¿É¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É²¿ÅÙ¤âÌá¤ëÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÉáÃÊ¤«¤éºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤·¤Æ¤Æ»ä¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë¤ÏÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¤·Ã¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÆàÌ¤¤Ë¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹8¶¯¤Î»³¸ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°«¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ÆÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½Å°µ¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢»³¸ý¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ê¡¢¡Ö¸«¤Æ¤Æ¶ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°«¤ÏÀäÂÐ¡¢É½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë°«¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âí÷¤·¤¯¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â»ä¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÀ¤³¦°ì¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Âç¹¥¤¡¼¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤âºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ä¤Ê¡×¡ÖºÆ½Õ´Û»°¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ§¾ð¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤¬»Ç¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]