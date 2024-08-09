41ºÐ¤Ú¤Ú¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡ª24ºÐ¤Çµ¢²½¤·EURO5ÅÙ¡¢WÇÕ4ÅÙ½Ð¾ì¤ÎÅÁÀâ»Ä¤¹

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𝗨𝗠 𝗘𝗫𝗘𝗠𝗣𝗟𝗢. 🫡 Continuaremos sempre juntos: obrigado por tudo, Pepe! ✨🫂 #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/HSnou1I5zI
— Portugal (@selecaoportugal) August 8, 2024
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