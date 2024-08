¡Ú°Õ³°¤ÊÏÂÀ½±Ñ¸ì¡Û¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤òÀµ¤·¤¤±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¦¤È¡©

「ライブ」は英語圏では通じない!

実はライブは和製英語なんです。

ライブを正しい英語で言うと…?

正しい英語は「concert」「live concert」「show」「gig」などです。

「ライブ」は英語と思われがちですが、実は「ライブ」は立派な和製英語。英語では「concert」か「live concert」と言わなければなりません。

なぜでしょうか。英語でliveは名詞ではなく、形容詞だからです。なので、もし英語で、I am going to a liveと言ってしまうと意味が通じません。

では、例文を見てみしょう。

I went to a Taylor Swift concert last week.

先週、テイラースィフットのライブに行ってきた。

My favorite band is having a live concert in the park next Saturday night.

私の好きなバンドは、来週の土曜日に公園でライブをする予定です。

他の言い方は「gig」と「show」です。「gig」は、カジュアルな、規模があまり大きくないライブを示す言葉です。「show」は、音楽に限らず、スタンドアップコメディー(comedy show) とかマジック(magic show)のイベントにも使います。

All of Justin Bieber’s shows are already sold out!

ジャスティンビーバーのライブ全部、もうチケット売り切れだ!

My band has a gig at the local pub next Friday. I’d love for you to come!

来週の金曜日、うちのバンドは近所のライブハウスでライブをするよ。来てくれると嬉しいなぁ。

ちなみに、日本語の「ライブハウス」も和製英語です。この「ライブハウス」という表現は日本語独自のものです。

一番近い訳は「live music club」か「live music bar」になります。

ちなみに英語圏では、お酒を飲みながら音楽を楽しめる「club」「bar」「pub」のような小さい会場でライブをすることも多いです。

There’s great live music at that pub next week!

来週、あのライブハウスでめっちゃ良いライブがあるよ!

They have live music at my favorite bar every Saturday night.

私の好きなバーでは、毎週の土曜日の夜にライブがあるよ。

They are playing a gig at the club downtown tomorrow night.

あのバンドは、明日、都心にあるクラブでライブするよ。

