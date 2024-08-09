µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ(²èÁü:Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡¼0¹­Åç¡Ê8Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

´°Éõ¾¡¤Á¤Ç¥«¡¼¥É1¾¡1ÇÔ1Ê¬¤È¤·¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ËÎ®¤ì¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÁ°È¾Àï¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÉé¤±±Û¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£9Ï¢ÀïÀè¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤º¤­¤ç¤¦¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤·¤¿¤«¤é¡¦¡¦¡¦Ëè»î¹çÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×

Á°Æü¤Ë¤ÏÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê°Ê³°¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÂç¤­¤Ê´°Éõ¾¡Íø¡£¼ó°Ì¹­Åç¤È¤Îº¹¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£