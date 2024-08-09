ホロウェイが男子110ｍH金 村竹5位 パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は8日、陸上男子110メートルハードル決勝が行われ、3度の世界選手権制覇を誇り、2021年東京五輪銀メダルのグラント・ホロウェイ（Grant Holloway、米国）が12秒99で優勝し、初の五輪金メダルに輝いた。
同胞のダニエル・ロバーツ（Daniel Roberts）はジャマイカのラシード・ブロードベル（Rasheed Broadbell）と13秒09の同タイムとなり、写真判定の結果、銀メダルを獲得した。
村竹ラシッド（Rachid Muratake）が13秒21で5位に入った。連覇を狙ったハンズル・パーチメント（Hansle Parchment、ジャマイカ）は8位に終わった。
【翻訳編集】AFPBB News
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