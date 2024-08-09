Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬·è¾¡¤Ø ¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å³ÎÄê ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï8Æü¡¢Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ò3-1¤Ç²¼¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÆüËÜÃË»Ò¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÇÔ¤ì·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµåÃÄÂÎ
¡¦Ãæ¹ñ¡¢¸ÞÎØÁª¼êÃæ½ý¤·¤¿½÷ÂáÊá Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡
¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»Ò
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÆüËÜÃË»Ò¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÇÔ¤ì·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµåÃÄÂÎ
¡¦Ãæ¹ñ¡¢¸ÞÎØÁª¼êÃæ½ý¤·¤¿½÷ÂáÊá Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡
¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»Ò