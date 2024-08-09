6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÈ¿±þ¤È¤Ï¡¡¡ÖÃÓÅÄÁÈÄ¹¡¦¿¥ÅÄ²ñÄ¹¡×½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤Ë
ÃÓÅÄÁÈÄ¹¤«¤é¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤Ë1²¯±ß¤Ë¶á¤¤³Û¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¡©
¡¡7·î¾å½Ü¡¢å«Ðò¡ÊËÜÉô¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æµõµ¶¤ÎÅÐµ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢å«Ðò¤Î¿¥ÅÄå«À¿¡ÊËÜÌ¾¡§¶âÄ÷µª¡Ë²ñÄ¹¤ÈÃÓÅÄÁÈ¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë¤ÎÃÓÅÄ¹§»Ö¡ÊÆ±¡§¶â¹§»Ö¡ËÁÈÄ¹¤Î2¿Í¤¬ÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº4²Ý¤ËÅÅ¼§Åª¸øÀµ¾Ú½ñ¸¶ËÜÉÔ¼ÂµÏ¿¡¦Æ±¶¡ÍÑÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÂáÊáÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ·ï¤Ç¤ÎºÆÂáÊá¤Î²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ûÎ±´ü¸Â¤Ë¶¦¤Ë½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÊý¤Î¸«Êý¤òÊ¤¤¹¤³¤ÎÅ¸³«¤ËÂÐ¤¹¤ë6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÈ¿±þ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¥ÅÄÂåÉ½¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ç¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Î¶âÀ®¹ÔÈï¹ð¡¢Í¾ÅèÁÈÄ¹¤ÎÁòµ·¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÊª¥ä¥¯¥¶¤«¤é¤Î¼ê¸þ¤±¤Î²Ö
¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£2020Ç¯2·î¡¢å«Ðò¤Ê¤É¤¬½êÍ¤¹¤ëÂçºå¤È¿À¸Í¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤òÃ´ÊÝ¤Ë¡¢¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤¬ÃÓÅÄÁÈÄ¹¤Î¿ÆÂ²¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤«¤éºÇÂç¤Ç1²¯±ß¤ò¼Ú¤ê¤¿¤È¤¤¤¦ÅÐµ¤ò¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤Ï¤³¤ÎÅÐµÆâÍÆ¤¬¥¦¥½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¡¢¿ÆÂ²½÷À¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃÓÅÄÁÈÄ¹¤«¤é¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ1²¯±ß¤Ë¶á¤¤³Û¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¤«¤Í¤Æ¥ä¥¯¥¶³¦·¨¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂáÊá¤¬²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥óÁÈÄ¹¼Í»¦¤Çµ¯ÁÊ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2
¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í»»ñ¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃ´ÊÝ¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Î4·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥é¡¼¥á¥óÁÈÄ¹¼Í»¦»ö·ï¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÈÂáÊá»ö°Æ¤òÍí¤á¤Æ¡¢ÃÓÅÄÁÈ¤¬¿ÆÂ²½÷À¤ÎÌ¾¤ò»È¤Ã¤Æå«Ðò¤Î¥Ó¥ë¤òÃ´ÊÝ¤Ë1²¯±ß¤òÍÑ°Õ¤·¡¢3ÂåÌÜ¹°Æ»²ñ¤ÎÄ¾»²¤À¤Ã¤¿Í¾Åè³ØÁÈÄ¹¤Î¼Í»¦¤ò¸åÊý»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¸å¤ÎÃ´ÊÝ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥«¥Í¤¬À®¸ùÊó½·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤È¡¢Ã´Åöµ¼Ô¡£
¡¡¥é¡¼¥á¥óÁÈÄ¹¼Í»¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ¨Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿å«Ðò¤Î¶âÀ®¹Ô¼ãÆ¬¤é¤¬ÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡¤Î»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸¡»¡¤Ï¡¢å«Ðò¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡¦¶â¼ãÆ¬¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶Ë¤á¤Æ·×²èÅª¤ÇÁÈ¿¥Åª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜººÅö¶É¤ÏËÜ´Ý¤È¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥óÁÈÄ¹¼Í»¦»ö·ï¤Ç¤ÎÎ©·ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤¬»¶È±²°¤òÍ½Ìó¤·¤¿
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÍ¾ÅèÁÈÄ¹¤ò»¦³²¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¥È¥Ã¥×¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤ÎÁÈ¿¥¾å¥È¥Ã¥×¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤Þ¤Ì¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤òÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ÎÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¯¥¶³¦·¨¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ·úÊª¤ËÍí¤à¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÁÜºº¤¬°ú¤Â³¤¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤È¥é¡¼¥á¥óÁÈÄ¹¼Í»¦»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢7·î30Æü¤Ë¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤ÈÃÓÅÄÁÈÄ¹¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼áÊü´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥¶¶È³¦¤Ç¤Ï¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼áÊüÁ°Äó¤Ç¡¢¡Ö¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤¬»¶È±²°¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Þ¤Ç¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸µ»³¸ýÁÈ·ÏµÁÎµ²ñ²ñÄ¹¤ÎÃÝ³À¸ç»á¡Ê¸½ºß¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¡Ö¸Þ¿ÎÐò¡×¤ò¼çºË¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÆÃ¤Ë¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê±½¤µ¤ì¡¢ÉÔ²ÄÈò¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈÂ¦¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»±²¼ÁÈ¿¥¤Ë¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈËÜÉô¤«¤é»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÆÂáÊáÇ»¸ü¤Î¸«Êý¤¬Ê¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï
¡¡6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐÎ©ÁÈ¿¥¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëå«Ðò¤Î¼åÂÎ²½¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿Ê¤à¹¥µ¡¤À¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÆÂáÊáÇ»¸ü¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬³°¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅö¶É¤¬ºÆÂáÊá¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾Úµò¤¬¸Ç¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¹Ô°Ù¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¯¿äÇ§¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁÛÁü¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤¯¤ì¤°¤ì¤âË½Áö¤Ï¿µ¤à¤è¤¦¤Ë¡É¤Ê¤É¤È¼«À©¤òÂ¥¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤«¤é¶â¼ãÆ¬¤é¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¯¤é¡Ø¤³¤ì¤Ï¡È¤ä¤ì¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Å¤Ë¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Ù¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤â¡¢ºÛÈ½¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹©Æ£Ðò¥È¥Ã¥×¤é¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¿äÇ§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ÃÏºÛ¤Î»à·ºÈ½·è¤¬¹âºÛ¤Ç¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÀè¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡ÁÜººÅö¶É¤È¤·¤Æ¤ÏºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£1Æü¤âÁá¤¤¹³Áè½ª·ë¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³ùÁÒ,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢