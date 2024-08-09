NY¥À¥¦¡¢683¥É¥ëÃÍ¾å¤¬¤ê¡¢ÊÆ¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà
¡¡8Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥À¥¦¹©¶È³ôÊ¿¶Ñ¤¬683¥É¥ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Î·ÐºÑÅý·×¤Î²þÁ±¤ò¼õ¤±¡¢·Êµ¤¸ºÂ®¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà¡£Åê»ñ²È¤Î´Ö¤Ë°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô¼°¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°Æü¤è¤ê683.04¥É¥ë¡Ê1.76%¡Ë¹â¤¤3Ëü9446.49¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Ãæ¿´¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤¬2.9%¡¢ÊÆÂç´ë¶È¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤¹¤ë¡ÖS¡õP500¡×¤¬2.3%¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¤ËÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Àè½µÊ¬¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï23.3Ëü·ï¤Ç¡¢Á°½µ¤è¤ê1.7Ëü·ï²þÁ±¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î24Ëü·ï¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£Àè½µ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é·Êµ¤¸ºÂ®·üÇ°¤¬ÂæÆ¬¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê³ô°Â¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤â¤ä¤ä¸åÂà¤·¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¡£ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹³ÈÂç¤Î»×ÏÇ¤«¤é³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö8Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¸áÁ°6»þ¡Ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÆ±»þ¹ï¤è¤ê59Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë=147±ß21¡Á31Á¬¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¿¿³¤¶¬À¸¡Ë