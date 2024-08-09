JRÀ¾ÆüËÜ¶¨ÎÏ¡¢½ÕÆü»ÔµÚ¤ÓÆá²ÑÀî»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡ÖÇîÂ¿Áí¹ç¼ÖÎ¾½ê¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¡×
JRÀ¾ÆüËÜ¤ÈÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ï¡¢½ÕÆü»ÔµÚ¤ÓÆá²ÑÀî»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÇîÂ¿Áí¹ç¼ÖÎ¾½ê¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò½ÐÉÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ê¤É¤Ç¿½¹þ¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤ÈÎ¾»Ô¤¬2023Ç¯5·î¤ËÄù·ë¤·¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢»Ô¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò¤Î¼ÖÎ¾À°È÷»Î¤ËÇîÂ¿Áí¹ç¼ÖÎ¾½êÆâ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¼ÖÎ¾¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ç¥Ã¥¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥ÕÅù¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹(500·Ï¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑÍ½Äê)¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¸½Ìò±¿Å¾»Î¤Ë¤è¤ë±¿Å¾Âæ¤Î°ÆÆâ¤ä¡¢¥È¥é¥Ð¡¼¥µ(¿·´´Àþ¤ò1Î¾¤º¤ÄÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÁõÃÖ)¤Ë¤è¤ë¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Î°ÜÆ°¤Î¸«³Ø(700·Ï¤ò»ÈÍÑÍ½Äê)¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼»²²ÃµÇ°ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÀ¤³¦¡×¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£°úÂà¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿500·Ï¿·´´Àþ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Æü»þ
2024Ç¯11·î3Æü(Æü¡¦½Ë)
¡Ú¸áÁ°¤ÎÉô¡Û9:30¡Á12:30
¡Ú¸á¸å¤ÎÉô¡Û13:30¡Á16:30
¢¨ÅöÆüºÅ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤Ë±ä´ü
¢¨¸áÁ°¤ÎÉô¡¦¸á¸å¤ÎÉô¤È¤â¤Ë¥Ä¥¢¡¼ÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸
¢¡¾ì½ê
JRÀ¾ÆüËÜÇîÂ¿Áí¹ç¼ÖÎ¾½ê
¢¡´óÉí¡¢¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦´óÉí¶â³Û¡§10Ëü±ß
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î7Æü(¿å)10:00¡Á2024Ç¯9·î30Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
¡¦³ÆÉôÄê°÷10ÁÈ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤±½ªÎ»(ÀèÃå½ç)