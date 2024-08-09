マクラフリンレブロニ、世界新で女子400ｍH連覇 パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は8日、陸上女子400メートルハードル決勝が行われ、シドニー・マクラフリンレブロニ（Sydney McLaughlin-Levrone、米国）が世界新記録の50秒37で制し、同種目初の五輪連覇を果たした。
同胞のアンナ・コックレル（Anna Cockrell）が51秒87で銀メダル。現世界女王フェムケ・ボル（Femke Bol、オランダ）は52秒15とマクラフリンレブロニに大差をつけられ、銅メダルとなった。
5年間無敗のマクラフリンレブロニは、これでさらに連勝を伸ばし、女子400メートルハードル史上最高の選手の肩書きを確固たるものにしている。
【翻訳編集】AFPBB News
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同胞のアンナ・コックレル（Anna Cockrell）が51秒87で銀メダル。現世界女王フェムケ・ボル（Femke Bol、オランダ）は52秒15とマクラフリンレブロニに大差をつけられ、銅メダルとなった。
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