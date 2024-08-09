パリ五輪、陸上女子400メートルハードル決勝。世界新記録を示す電光掲示板の横で金メダル獲得を喜ぶ米国のシドニー・マクラフリンレブロニ（2024年8月8日撮影）。(c)Ben STANSALL / AFP

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【AFP＝時事】パリ五輪は8日、陸上女子400メートルハードル決勝が行われ、シドニー・マクラフリンレブロニ（Sydney McLaughlin-Levrone、米国）が世界新記録の50秒37で制し、同種目初の五輪連覇を果たした。

　同胞のアンナ・コックレル（Anna Cockrell）が51秒87で銀メダル。現世界女王フェムケ・ボル（Femke Bol、オランダ）は52秒15とマクラフリンレブロニに大差をつけられ、銅メダルとなった。

　5年間無敗のマクラフリンレブロニは、これでさらに連勝を伸ばし、女子400メートルハードル史上最高の選手の肩書きを確固たるものにしている。

【翻訳編集】AFPBB News

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