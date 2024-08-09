³ÚÅ·¡¡CS¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÄËº¨¤Î3Ï¢ÇÔ¡ÄÆ£°æ¤¬3²ó2/3¤ò4¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·4¡Ý5ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2024Ç¯8·î8Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÏCS¿Ê½Ð¤òÁè¤¦3°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ëº£µ¨½é¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢5¥²¡¼¥àº¹¤ËÎ¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÆ£°æ¤¬½é²óÀèÆ¬¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢3²ó2/3¤ò4¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡£¡Ö½é²ó¤«¤é¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤â2²ó¤ËÂ¼ÎÓ¤¬°ì»þµÕÅ¾¤Î4¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤â3²ó°Ê¹ß¤Ï1ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£º£¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£