ºå¿À¡¦¶ÍÉß¡¡Ï¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¡Ö15¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¸åÂ³ÃÇ¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡¼3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯8·î8Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡48»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢ºå¿À¡¦¶ÍÉß¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤¬15¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ3Æü¤Ç5ÅÀº¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£1»à°ìÎÝ¤«¤éÄ¹²¬»Íµå¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê±¦Á°ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢Â¼¾å¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹²¬Áª¼ê¤Ø¤Î»Íµå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡×¤È²ù¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÀÐ°æ¤¬Æó¥´¥íÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡ÖÂçÃÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£