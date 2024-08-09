¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó77¥­¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆü²¼¾°¡Êº¸¡Ë¤È½÷»Ò50¥­¥íµé¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¿ÜºêÍ¥°á¡á8Æü¡¢¥Ñ¥ê¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë77¥­¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æü²¼¾°¡Ê»°·Ã³¤±¿¡Ë¤È½÷»Ò50¥­¥íµé¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¿ÜºêÍ¥°á¡Ê¥­¥Ã¥Ä¡Ë¤¬8Æü¡¢°ìÈÌµÒ¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æü²¼¤Ï´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³Ú¤·¤ß¡Ö¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¿Üºê¤ÏÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£